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Борис Джонсон заявил о введении общенационального карантина в Великобритании

Федор Кузьмин
Сегодня в 8:53

В Великобритании с 5 ноября введут общенациональный карантин, он продлится до 2 декабря. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на субботнее заявление премьер-министра страны Бориса Джонсона.

В стране, по словам Джонсона, закроют бары и пабы, рестораны, спортивные клубы, парикмахерские, магазины кроме тех, что торгуют товарами первой необходимости. Временно запретят встречи людей, не живущих вместе.

Сохранится возможность совершать международные рабочие поездки, однако выезжать за границу в отпуск британцам запретят. Школы, университеты, детские сады, а также парламент и университеты продолжают свою работу.

По словам министра цифровых технологий, культуры, средств массовой информации и спорта Оливера Даудена, проведение спортивных мероприятий с участием профессиональных атлетов не прекратится, но все так же будет без зрителей.

Правительство будет выплачивать отправленным в принудительные отпуска из‑за COVID-19 гражданам до 80% зарплаты (подобные меры действовали в стране с марта по начало лета). Программу помощи предприятиям продлят на ноябрь.

При этом власти Северной Ирландии, Уэльса и Шотландии самостоятельно определяют ограничения, которые действуют на их территории. Поскольку меры, принятые во всех административно-политических частях Соединенного Королевства, похожи на те, что ввели в Англии (или даже жестче), карантин признан общенациональным.

Джонсон заявил, что ситуация развивается хуже, чем «взвешенный наихудший сценарий» по коронавирусу. Премьер-министр уточнил, что если не предпринять никаких действий, то страна может столкнуться с несколькими тысячами смертей от последствий коронавируса в сутки.

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