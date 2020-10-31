Беларусь временно закроет границы на въезд для иностранных граждан

Беларусь с 1 ноября приостанавливает пересечение границ для иностранных граждан и лиц без гражданства. Об этом сообщается на сайте Госпогранкомитета республики.

Решение было принято с целях предотвращения распространения коронавируса. Иностранным гражданам будет запрещено пересекать границу в автодорожных пунктах пропуска, пунктах упрощенного пропуска, пунктах пропуска на железнодорожных станциях и пунктах пропуска в речных портах через государственную границу.

Госпогранкомитет уточняет, что «на лиц, прибывающих в Беларусь через Национальный аэропорт Минск, не распространяется данное ограничение». Исключения также будут сделаны для ряда граждан, в том числе, для россиян, следующих через Беларусь транзитом в Россию.

30 октября Всемирная организация здравоохранения зафиксировала рекордное число новых случаев COVID-19 за сутки. В этот день в мире выявили 505 756 случаев заражения коронавирусом. Самый большой показатель был в Европе — 258 628 заболевших.