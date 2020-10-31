Леди Гага призвала американцев голосовать, показав свои главные костюмы

Певица Леди Гага выпустила ролик, в котором призывает американских граждан проголосовать на президентских выборах. В опубликованном на ютьюбе видео она показала свои самые известные костюмы.
Артистка поблагодарила уже проголосовавших и напомнила, что у тех, кто пока не отдал свой голос, еще есть время до вторника 3 ноября. Певица отметила, что поклонники уже могли догадаться, за кого проголосовала она, но если у кого‑то с ней расходится мнение, то их голос по-прежнему важен.
В ролике исполнительница несколько раз меняла наряды. За время своей речи, она появилась в костюме из клипа «Poker Face», мясном платье с церемонии награждения MTV, серебряном платье времен гастролей The Monster Tour, блестящем ансамбле из выступления на Супербоуле 2017 года и нарядах, известных по альбомам «Joanne» и «Chromatica».
В сентябре Леди Гага представила клип на трек «911» с альбома «Chromatica». В ролике она оказывается посередине пустыни, откуда следует до неизвестного храма, где участвует в разнообразных ритуалах, меняя облики и костюмы.