Леди Гага призвала американцев голосовать, показав свои главные костюмы

Певица Леди Гага выпустила ролик, в котором призывает американских граждан проголосовать на президентских выборах. В опубликованном на ютьюбе видео она показала свои самые известные костюмы.

Артистка поблагодарила уже проголосовавших и напомнила, что у тех, кто пока не отдал свой голос, еще есть время до вторника 3 ноября. Певица отметила, что поклонники уже могли догадаться, за кого проголосовала она, но если у кого‑то с ней расходится мнение, то их голос по-прежнему важен.