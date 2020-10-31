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Жителя Читы оштрафовали за неуважение к власти из‑за карикатуры на «похожего» на Путина мужчину

Валерия Корниенко
Сегодня в 16:50

Жителя Читы Бориса Витковского оштрафовали на 30 тыс. рублей за неуважение к власти. Он разместил в соцсети пост с карикатурой на мужчину, «внешне похожего» на президента России Владимира Путина, передает «МБХ медиа».

Согласно постановлению суда, Витковский сопроводил изображение нецензурным комментарием. Привлеченный к расследованию дела «специалист» заключил, что пост «содержит признаки оскорбления» в адрес главы государства.

Витковского признали виновным в неуважении к власти (ч. 3 ст. 20.1 КоАП). Сам мужчина на судебное заседание не явился.

Закон о неуважении к власти действует в России с 29 марта 2019 года. Он предусматривает наказание за публикации в интернете, которые «в неприличной форме» выражают «явное неуважение» к обществу, власти и российским государственным символам. За его нарушение предусмотрены штрафы от 30 тыс. до 300 тыс. рублей или арест до 15 суток.

Первый приговор по этой статье вынес спустя месяц после принятия закона суд Новгородской области. 34-летнего Юрия Картыжева оштрафовали на 30 тыс. рублей за публикацию «Путин — сказочный *******». С тех пор подобных дел заводили все больше, и МВД пришлось выпустить методичку с объяснением, кого именно следует наказывать за нарушение закона.

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