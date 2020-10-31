В Москве появится еще один железнодорожный вокзал

В Москве появится новый железнодорожный вокзал весной 2021 года. Об этом сообщает агентство «Москва».

Вокзал создадут на базе транспортно-пересадочного узла «Черкизово». Сейчас уже началось строительство вестибюля с надземным переходом к платформе МЦК и двух пассажирских платформ на остановках поездов дальнего следования. По словам заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, вокзал будет выполнять роль транзитного хаба для движения составов на восток и использовать третий путь на Московском центральном кольце.

«Он частично разгрузит Курский вокзал для присоединения его к МЦД-2 и будущего МЦД-4», — сказал Бочкарев.

В феврале столичный департамент транспорта заявил о планах переименовать 14 станций МЦД. Действующие сейчас МЦД-1 и МЦД-2 состоят из 58 станций, 19 из которых имеют пересадку на метро.