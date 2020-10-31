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Мошенники под видом сотрудников аэропорта имени Кеннеди похитили дизайнерские вещи на 6 млн долларов

Валерия Корниенко
Сегодня в 14:01

В США шестерым мужчинам предъявили обвинение в похищении дизайнерских товаров на миллионы долларов из международного аэропорта имени Джона Кеннеди. Об этом сообщает ABC News.

По данным окружного прокурора, преступную группу возглавляли Дэвид Лакарриер и Гэри Макартур — бывшие работники аэропорта. Мошенники использовали инсайдерскую информацию для подделки документов, с помощью которых они получали доступ к грузам, пребывающим в аэропорт. За все время им удалось украсть продукцию дорогих дизайнерских брендов Chanel, Gucci и Prada на сумму более 6 млн долларов.

Всем шестерым преступникам были предъявили обвинения по 22 пунктам, включая кражу в крупном размере, заговор и подлог. Двое из них остаются на свободе.

Первое ограбление они совершили 31 января 2020 года. Тогда Лакарриер, Макартур и еще двое подельников под видом водителей грузовиков аэропорта украли четыре контейнера с дизайнерской одеждой и аксессуарами на 804 тыс. долларов.

О преступлении стало известно, когда на следующий день появились настоящие водители грузовиков, которые должны были забрать груз. Позже полиция обнаружила пустой трейлер, который был задействован в ограблении. Автомобиль был вычищен с помощью отбеливателя.

Второе преступление группировка совершила 17 мая. Один из ее участников снова притворился водителем грузовика, предоставив поддельное разрешение на вывоз товаров. На этот раз они похитили продукцию на сумму более 4,4 млн долларов.

Полиции вновь удалось найти трейлер, который грабители использовали для ограбления. В нем находились транспортные бирки, поддоны и упаковочный материал.

Начав наблюдение за мошенниками, полиция обнаружила склад, где они хранили краденое. В ходе рейда были найдены коробки с товарами: более 3000 сумок и предметов одежды Gucci, а также 1000 кошельков, ювелирных изделий и солнцезащитных очков Chanel. Предметы оценили более чем в 2,5 млн долларов.

Лакарриер и Макартур свою вину отрицают. Если их признают виновными, они могут получить до 25 лет тюрьмы.

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