Режиссер «Доктора Стрэнджа» и «Синистера» поставит фильм по рассказу сына Стивена Кинга

Режиссер «Доктора Стрэнджа», «Синистера» и «Шести демонов Эмили Роуз» Скотт Дерриксон снимет фильм по рассказу писателя Джо Хилла «Черный телефон». Об этом сообщил Deadline.

Хилл, также известный под именем Джозеф Кинг (его отец — Стивен Кинг), выступит продюсером проекта. Над картиной также поработает Роберт Каргилл — он написал сценарии двух частей «Синистера» и «Доктора Стрэнджа». Разработкой фильма займется кинокомпания Blumhouse.

Главные роли в «Черном телефоне» исполнят дети-актеры Мэйсон Темз, знакомый зрителям по сериалу «Ради всего человечества», и Мадлен Макгроу. Какие роли они сыграют, пока неизвестно. В секрете держатся и детали сюжета.

Blumhouse — американская кинокомпания, специализирующаяся на выпуске фильмов ужасов и триллеров. Среди ее фильмов — «Паранормальное явление», «Окулус», «Прочь», «Убрать из друзей», «Астрал» и другие.

В данный момент студия работает над франшизой «Хэллоуин» и новым фильмом про Дракулу. К Хэллоуину Blumhouse выпустила хоррор-антологию «Добро пожаловать в Блумхаус» на Amazon, подробнее о ней можно прочитать здесь.