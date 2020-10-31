Режиссер хорроров «Прочь» и «Мы» снимет ремейк «Людей под лестницей» Уэса Крэйвена

Режиссер, возможно, самых успешных хорроров последних лет «Прочь» и «Мы» Джордан Пил снимет ремейк фильма Уэса Крэйвена «Люди под лестницей». Об этом сообщил Collider.

По информации издания, Пил выступит в проекте продюсером. Будет ли он участвовать в разработке сценария и режиссуре картины, пока неизвестно. Вместе с Пилом над лентой поработает Уин Розенфельд — сценарист «Кэндимена» и продюсер «Черного клановца».

Сюжет оригинального фильма 1991 года, ранее никогда не переснимавшегося, разворачивался вокруг маленького мальчика и двух воров, оказавшихся в доме неких Робсонов — странной пары, рядом с которой происходят жуткие вещи.