Режиссер хорроров «Прочь» и «Мы» снимет ремейк «Людей под лестницей» Уэса Крэйвена

Режиссер, возможно, самых успешных хорроров последних лет «Прочь» и «Мы» Джордан Пил снимет ремейк фильма Уэса Крэйвена «Люди под лестницей». Об этом сообщил Collider.
По информации издания, Пил выступит в проекте продюсером. Будет ли он участвовать в разработке сценария и режиссуре картины, пока неизвестно. Вместе с Пилом над лентой поработает Уин Розенфельд — сценарист «Кэндимена» и продюсер «Черного клановца».
Сюжет оригинального фильма 1991 года, ранее никогда не переснимавшегося, разворачивался вокруг маленького мальчика и двух воров, оказавшихся в доме неких Робсонов — странной пары, рядом с которой происходят жуткие вещи.
Незадолго до своей смерти в 2015 году Уэс Крэйвен планировал снять сериал по мотивам «Людей под лестницей». Режиссер описывал задуманное шоу как смесь «Аббатства Даунтон» и «Ужаса Амитивилля» — проект, впрочем, так и не состоялся.
Летом стало известно, что Джордан Пил и Исса Рей спродюсируют фильм «Выгребная яма» по рассказу Лейны Кроу — картина, по словам создателей, «поднимет вопросы о женском идеале и идентичности». Также Пил выпустит снятый Нией ДаКостой хоррор «Кэндимен», премьеру которого, правда, снова отложили.
Джордан Пил — комик, режиссер, сценарист и продюсер. О его фильмах «Мы» и «Прочь» «Афиша Daily» писала ранее. Пил является обладателем премии «Оскар» за лучший сценарий к фильму «Прочь». Прочитать рецензию на второй сезон сериала «Сумеречная зона», в которой также принял участие Пил, можно здесь.