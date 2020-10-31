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ВОЗ зарегистрировала рекордное число новых случаев COVID-19 за сутки

Юлия Онодэра
Сегодня в 0:46

Всемирная организация здравоохранения зафиксировала рекордное число новых случаев COVID-19 за сутки. Об этом сообщил официальный сайт ВОЗ.

Рекордное число заболевших было зарегистрировано 30 октября. В этот день в мире выявили 505 756 случаев заражения коронавирусом. Больше всего заболевших оказалось в Европе — 258 628 человек. В Северной и Южной Америках появились 152 211 новых пациентов, в Юго-Восточной Азии — 58 212.

«Во всем мире по состоянию на 16.28 по центральноевропейскому времени 30 октября 2020 года в ВОЗ было зарегистрировано 44 888 869 подтвержденных случаев COVID-19, включая 1 178 475 случаев смерти», — говорится в сообщении.

В России за последние сутки выявили также рекордное число случаев коронавируса: в стране заболели 18 283 человека. В Москве зафиксировали 5 268 инфицированных.

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