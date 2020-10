Том Морелло выпустил песню-трибьют Эдди Ван Халену «Secretariat»

Помимо «Secretariat», в мини-альбом «Comandante» вошли еще четыре песни, в том числе — композиция Джими Хендрикса «Voodoo Child» и дуэт с британским рок-музыкантом Солом Хадсоном, более известным как Slash.

Том Морелло известен своим участием в рок-группах Rage Against the Machine, Audioslave, Prophets of Rage и Street Sweeper Social Club. Музыкант выступал вместе с Брюсом Спрингстином и его коллективом E Street Band, а также работал над сольным проектом The Nightwatchman. Считается одним из лучших гитаристов мира.