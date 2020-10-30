Том Морелло выпустил песню-трибьют Эдди Ван Халену «Secretariat»

Морелло, называвший Ван Халена «Моцартом нашего поколения», посвятил ушедшему коллеге инструментальную песню, которая, по словам издания, «отличается типично сложным и совершенным стилем игры на гитаре в духе покойного».

Американский музыкант Том Морелло выпустил песню-трибьют умершему недавно легендарному гитаристу Эдди Ван Халену. Композиция под названием «Secretariat» вошла в новый EP Морелло, сообщил NME.

Помимо «Secretariat», в мини-альбом «Comandante» вошли еще четыре песни, в том числе — композиция Джими Хендрикса «Voodoo Child» и дуэт с британским рок-музыкантом Солом Хадсоном, более известным как Slash.

Том Морелло известен своим участием в рок-группах Rage Against the Machine, Audioslave, Prophets of Rage и Street Sweeper Social Club. Музыкант выступал вместе с Брюсом Спрингстином и его коллективом E Street Band, а также работал над сольным проектом The Nightwatchman. Считается одним из лучших гитаристов мира.