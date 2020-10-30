Американский певец Мэрилин Мэнсон снимется во втором сезоне хоррор-сериала «Калейдоскоп ужасов». Об этом сообщил NME.

Шоу-антология основано на комиксах 1950-х годов, а также на рассказах Стивена Кинга, которые уже были экранизированы в 1980-х годах. Первый сезон состоял из шести эпизодов, каждый из которых был посвящен двум ужасающим историям. Во втором сезоне «Калейдоскопа ужасов» будет также шесть серий — они выйдут в 2021 году на стриминговом сервисе Shudder.