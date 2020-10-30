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Мэрилин Мэнсон снимется во втором сезоне хоррор-сериала «Калейдоскоп ужасов»

Юлия Онодэра
Вчера в 23:10

Американский певец Мэрилин Мэнсон снимется во втором сезоне хоррор-сериала «Калейдоскоп ужасов». Об этом сообщил NME.

Шоу-антология основано на комиксах 1950-х годов, а также на рассказах Стивена Кинга, которые уже были экранизированы в 1980-х годах. Первый сезон состоял из шести эпизодов, каждый из которых был посвящен двум ужасающим историям. Во втором сезоне «Калейдоскопа ужасов» будет также шесть серий — они выйдут в 2021 году на стриминговом сервисе Shudder.

Помимо Мэнсона, в сериале сыграют Барбара Крэмптон, Денис Кросби, Эли Лартер, Кевин Диллон, Райан Квантен, Си Томас Хауэлл, Брекин Майер, Тед Рейми и Эрик Эдельштейн. Второй сезон шоу спродюсирует Грэг Никотеро, раньше работавший над «Ходячими мертвецами».

В сентябре Мэрилин Мэнсон выпустил свой одиннадцатый студийный альбом «We Are Chaos», который он сам считает шедевром. Последней заметной актерской работой музыканта стал образ металлиста-берсерка в сериале «Американские боги».

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