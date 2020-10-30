Николас Кейдж проливает кровь в тизере хоррора «Страна чудес Вилли»

В сети появился тизер хоррора «Страна чудес Вилли» с Николасом Кейджем в главной роли. Его можно посмотреть на ютьюбе.

Фильм рассказывает о уборщике в детском парке аттракционов, который оказался запертым в нем ночью. Он сталкивается с фигурами зверей на территории заведения, которые оказались чудовищами, убивающими людей. Их возглавляет хорек по имени Вилли.