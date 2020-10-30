перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Николас Кейдж проливает кровь в тизере хоррора «Страна чудес Вилли» 23:02
В гости по одному и никаких магазинов: Бельгия вновь объявила жесткий карантин 22:16
Российские зрители назвали самых пугающих героев хорроров. Победил Фредди Крюгер 22:10
Композитор Дэнни Эльфман выпустил сольную песню впервые за 36 лет 21:45
Участник N’SYNC создаст фильм о поклонницах группы
Участник N’SYNC создаст фильм о поклонницах группы 21:27
Черная дорожка на Каннском фестивале, землетрясение в Турции и другие новости дня 20:59 Дайджест
Музей мадам Тюссо поместил фигуру Дональда Трампа в мусорный контейнер 20:54
В Париже на полицейского напал мужчина с двумя ножами 20:45
Радужный флаг на набережной: в Петербурге прошла акция памяти респрессированных ЛГБТ-людей 20:09
Ариана Гранде выпустила альбом «Positions» 19:52
Anadolu Ajansı/Twitter На западе Турции произошло мощное землетрясение. Пострадали более 150 человек
На западе Турции произошло мощное землетрясение. Пострадали более 150 человек 19:21
Около 20 регионов России пожаловались на недостаток медицинского кислорода 19:16
Netflix снимет документальный сериал про семью Бекхэм 18:45
Бруклинский музей и Netflix проведут онлайн-выставку костюмов из сериалов «Корона» и «Ход королевы» 18:40
Роскомнадзор пригрозил СМИ блокировкой за материалы, затрагивающие чувства верующих 18:05
thehill/Twitter Администрация Дональда Трампа считает Билли Айлиш опасной для США
Администрация Дональда Трампа считает Билли Айлиш опасной для США 17:59
«Мы в плен никого не берем»: Лукашенко пригрозил протестующим физической расправой 17:10
Dizzee Rascal выпустил седьмой альбом «E3 AF» 17:06
Oneohtrix Point Never выпустил девятый студийный альбом 16:50
У посольства Франции в Москве устроили новую акцию против карикатур на пророка Мухаммеда 16:25
Отключить рекламу

Российские зрители назвали самых пугающих героев хорроров. Победил Фредди Крюгер

Константин Зорниченко
Сегодня в 22:10

Россияне рассказали, какие герои хорроров их пугают больше всего. Исследование провел проект «Кино Mail.ru», сообщает РИА «Новости».

Самым страшным персонажем оказался Фредди Крюгер из «Кошмара на улице Вязов», за которого проголосовали 23% респондентов. В опросе приняли участие 8 тысяч зрителей, которые выбирали из двенадцати злодеев из наиболее популярных хорроров. При этом, у них была возможность назвать свой вариант.

На втором месте оказался клоун Пеннивайз из франшизы «Оно», а тройку лидеров замыкает Джиперс Криперс из одноименных картин. В топ-5 также попали Самара Морган из «Звонка» и Ганнибал Лектер из «Молчания ягнят».

Результаты исследования показали, что 45% смотрят хорроры с удовольствием, а у 13% респондентов они вызывают улыбку. Мужчин среди любителей жанра оказалось больше, чем женщин (50% против 40%). Кроме того, женщины чаще мужчин закрывают глаза от страха во время пугающих сцен (35% против 19%).

Ранее ученые определили, какой хоррор наиболее страшный. Специалисты проанализировали сердцебиение зрителей 50 самых рейтинговых хорроров по версии IMDb, Rotten Tomatoes и Reddit и выяснили, что больше всего на людей воздействует картина «Синистер» Скотта Дерриксона, снятая в 2012 году.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
приключение
Ведьмы
Роберт Земекис вновь берется за семейное кино
поп
Монеточка
Звездочка метаиронии и авторка одного из главных альбомов конца десятых
хип-хоп
Morgenshtern
От рэп-разоблачителя до стадионного артиста
комедия
Дедушка НЕлегкого поведения
Роберт Де Ниро в роли упрямого дедушки
ужасы
Сияние
Триллер Стэнли Кубрика по роману Стивена Кинга
драматический
Старший сын
Виктор Сухоруков в трогательной комедии Вампилова
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить