Российские зрители назвали самых пугающих героев хорроров. Победил Фредди Крюгер

Россияне рассказали, какие герои хорроров их пугают больше всего. Исследование провел проект «Кино Mail.ru», сообщает РИА «Новости».

Самым страшным персонажем оказался Фредди Крюгер из «Кошмара на улице Вязов», за которого проголосовали 23% респондентов. В опросе приняли участие 8 тысяч зрителей, которые выбирали из двенадцати злодеев из наиболее популярных хорроров. При этом, у них была возможность назвать свой вариант.

На втором месте оказался клоун Пеннивайз из франшизы «Оно», а тройку лидеров замыкает Джиперс Криперс из одноименных картин. В топ-5 также попали Самара Морган из «Звонка» и Ганнибал Лектер из «Молчания ягнят».

Результаты исследования показали, что 45% смотрят хорроры с удовольствием, а у 13% респондентов они вызывают улыбку. Мужчин среди любителей жанра оказалось больше, чем женщин (50% против 40%). Кроме того, женщины чаще мужчин закрывают глаза от страха во время пугающих сцен (35% против 19%).

Ранее ученые определили, какой хоррор наиболее страшный. Специалисты проанализировали сердцебиение зрителей 50 самых рейтинговых хорроров по версии IMDb, Rotten Tomatoes и Reddit и выяснили, что больше всего на людей воздействует картина «Синистер» Скотта Дерриксона, снятая в 2012 году.