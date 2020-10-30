Композитор Дэнни Эльфман выпустил сольную песню впервые за 36 лет

Американский композитор Дэнни Эльфман, известный как автор музыки к мультсериалу «Симпсоны» и большинству фильмов Тима Бертона, впервые за 36 лет выпустил сольную песню. Она называется «Happy», сообщил NME.
По словам музыканта, «Happy» — это «абсурдная анти-поп песня, начинающаяся как очень простая поп-мелодия, которая перерождается во что‑то более разрушительное». Как отмечает Эльфман, «циничный характер» текста композиции отражает то, как автор ощущает жизнь в «полуутопическом мире, перевернутом с ног на голову».
Впервые Эльфман должен был представить сингл на фестивале «Коачелла», но тот был отменен из‑за пандемии коронавируса. Вокальную и гитарную партии, а также партию синтезатора композитор записал сам. С саунд-дизайном ему помог Рэндалл Данн. Также в работе над песней участвовали барабанщик Джош Фриз и гитаристы Нили Брош и Стю Брукс.
Дэнни Эльфман — один из самых известных в мире композиторов, пишущих музыку для фильмов. Среди его работ — саундтреки «Эдварда руки-ножницы», «Кошмара перед Рождеством», «Дамбо», «Умницы Уилла Хантинга» и «Миссии невыполнима». Эльфман — четырехкратный номинант на премию «Оскар», а также обладатель премий «Грэмми» и «Эмми». В прошлом выступал как вокалист в рок-группе Oingo Boingo.