Композитор Дэнни Эльфман выпустил сольную песню впервые за 36 лет

Американский композитор Дэнни Эльфман, известный как автор музыки к мультсериалу «Симпсоны» и большинству фильмов Тима Бертона, впервые за 36 лет выпустил сольную песню. Она называется «Happy», сообщил NME.

По словам музыканта, «Happy» — это «абсурдная анти-поп песня, начинающаяся как очень простая поп-мелодия, которая перерождается во что‑то более разрушительное». Как отмечает Эльфман, «циничный характер» текста композиции отражает то, как автор ощущает жизнь в «полуутопическом мире, перевернутом с ног на голову».