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Участник N’SYNC создаст фильм о поклонницах группы

Константин Зорниченко
Сегодня в 21:27

Лэнс Басс из бойз-бенда N’SYNC займется продюсированием фильма о суперфанатах группы. Он также выступил автором идеи сообщает Variety.

Проект основан на реальной истории лучших подруг Мередит Сэндберг и Уинтер Баингтон, которые в 2001 году бросили учебу в колледже и отправились в путешествие по пятам за N’SYNC, находившимися тогда в туре по США. Девушки подтвердили в инстаграме новость о съемках роуд-муви.

Сценарий напишет создательница сериала «Чокнутая бывшая» Рейчел Блум. Разработкой идеи и производством занимается компания TriStar Pictures, принадлежащая Sony Pictures Entertainment. Дата начала съемок пока не раскрывается.

В апреле другой бывший участник N’SYNC выпустил вместе с Anderson .Paak клип на песню «Don’t Slack» для мультфильма «Тролли. Мировой тур». Тимберлейк также озвучил в картине одного из главных персонажей.

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