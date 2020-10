Черная дорожка на Каннском фестивале, землетрясение в Турции и другие новости дня

В России за сутки выявили 18 283 случая коронавируса — очередной рекорд. Общее число зарегистрированных пациентов с COVID-19 выросло до 1 599 976.

Прививки от COVID-19 в Москве начнут делать после того, как в больницы поступит достаточное количество вакцины. По данным мэрии, это должно произойти в ближайший месяц.

В Чите женщина умерла от коронавируса, не дождавшись лечения. В Волгограде ветерана выставили в инвалидном кресле на улицу из «ковидного» госпиталя, после чего он скончался.

У посольства Франции в Москве вновь прошла акция против карикатур на пророка Мухаммеда. Задержаны семь-восемь человек.

Роскомнадзор пригрозил СМИ блокировкой за материалы, затрагивающие чувства верующих. Их распространение относят к разжиганию национальной и религиозной розни.

Александр Лукашенко пригрозил протестующим физической расправой. Он заявил, что его терпению подошел конец.

На западном побережье Турции произошло землетрясение магнитудой 6,6. Толчки ощущались в Стамбуле и в Греции, пострадали более 150 человек.

Каннский кинофестиваль расстелил черную ковровую дорожку в память о жертвах теракта в Ницце. Гости мероприятия почтили погибших минутой молчания.

В Центре фотографии им. братьев Люмьер открылась выставка Роба Вудкокса «Природные связи». В его работах сюрреалистические композиции из человеческих фигур вписываются в окружающие пейзажи.

В сети появился новый тизер хоррора «Хэллоуин убивает». Кстати, самым популярным среди россиян нарядом на Хеллоуин оказался детский костюм принцессы.

Ариана Гранде выпустила альбом «Positions», Bring Me the Horizon — пластинку «Post Human: Survival Horror». Рокеры Nothing записали пятый студийный альбом «The Great Dismal». Tatarka представила дебютный альбом и выпустила клип на одну из песен.

Вин Дизель выпустил свой второй музыкальный трек «Days Are Gone». «Казускома» записали сингл «Животный инстинкт».