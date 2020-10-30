перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Черная дорожка на Каннском фестивале, землетрясение в Турции и другие новости дня 20:59 Дайджест
Музей мадам Тюссо поместил фигуру Дональда Трампа в мусорный контейнер 20:54
В Париже на полицейского напал мужчина с двумя ножами 20:45
Радужный флаг на набережной: в Петербурге прошла акция памяти респрессированных ЛГБТ-людей 20:09
Ариана Гранде выпустила альбом «Positions» 19:52
Anadolu Ajansı/Twitter На западе Турции произошло мощное землетрясение. Пострадали более 150 человек
На западе Турции произошло мощное землетрясение. Пострадали более 150 человек 19:21
Около 20 регионов России пожаловались на недостаток медицинского кислорода 19:16
Netflix снимет документальный сериал про семью Бекхэм 18:45
Бруклинский музей и Netflix проведут онлайн-выставку костюмов из сериалов «Корона» и «Ход королевы» 18:40
Роскомнадзор пригрозил СМИ блокировкой за материалы, затрагивающие чувства верующих 18:05
thehill/Twitter Администрация Дональда Трампа считает Билли Айлиш опасной для США
Администрация Дональда Трампа считает Билли Айлиш опасной для США 17:59
«Мы в плен никого не берем»: Лукашенко пригрозил протестующим физической расправой 17:10
Dizzee Rascal выпустил седьмой альбом «E3 AF» 17:06
Oneohtrix Point Never выпустил девятый студийный альбом 16:50
У посольства Франции в Москве устроили новую акцию против карикатур на пророка Мухаммеда 16:25
Sleaford Mods анонсировали новый альбом и выпустили клип с Билли Номейтс
Sleaford Mods анонсировали новый альбом и выпустили клип с Билли Номейтс 16:09
В Центре фотографии им. братьев Люмьер открылась выставка Роба Вудкокса «Природные связи» 15:55
Единая подписка Apple One заработает по всему миру 30 октября. В России в том числе 15:43
«Шоколадница» тестирует роботов-официантов в своих кофейнях. Один из них похож на котика 15:05
«ВКонтакте» проведет «Ночь искусств» онлайн 14:42
Отключить рекламу

Музей мадам Тюссо поместил фигуру Дональда Трампа в мусорный контейнер

Юлия Онодэра
Сегодня в 20:54

Музей восковых фигур мадам Тюссо в Берлине поместил фигуру президента США Дональда Трампа в мусорный контейнер перед президентскими выборами, сообщило РИА «Новости».

30 октября Трампа «выбросили» и окружили мешками с мусором, а на контейнере с президентом написали «Dump Trump» («Помойный Трамп»). Экспозицию дополнили табличками c цитатами из твиттера: «You are fired!» («Ты уволен!»), «I love Berlin» («Я люблю Берлин») и «Fake News!» («Фейк-ньюс!»).

«Выборы в США близки, и мы уже освобождаем место для следующего президента», — написали на странице музея в инстаграме. Ранее фигура Трампа располагалась рядом со статуями других президентов США — Рональда Рейгана и Барака Обамы.

Президентские выборы в США пройдут 3 ноября. Главными конкурентами на них станут представитель Республиканской партии Дональд Трамп и кандидат от Демократической партии — бывший вице-президент Джо Байден.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
приключение
Ведьмы
Роберт Земекис вновь берется за семейное кино
поп
Монеточка
Звездочка метаиронии и авторка одного из главных альбомов конца десятых
хип-хоп
Morgenshtern
От рэп-разоблачителя до стадионного артиста
комедия
Дедушка НЕлегкого поведения
Роберт Де Ниро в роли упрямого дедушки
ужасы
Сияние
Триллер Стэнли Кубрика по роману Стивена Кинга
драматический
Старший сын
Виктор Сухоруков в трогательной комедии Вампилова
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
РИА Новости
Республиканская партия США
Демократическая партия США
Люди
Дональд Трамп
Барак Обама
Джозеф Байден
Рональд Рейган
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить