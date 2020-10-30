Музей мадам Тюссо поместил фигуру Дональда Трампа в мусорный контейнер

30 октября Трампа «выбросили» и окружили мешками с мусором, а на контейнере с президентом написали «Dump Trump» («Помойный Трамп»). Экспозицию дополнили табличками c цитатами из твиттера: «You are fired!» («Ты уволен!»), «I love Berlin» («Я люблю Берлин») и «Fake News!» («Фейк-ньюс!»).

Музей восковых фигур мадам Тюссо в Берлине поместил фигуру президента США Дональда Трампа в мусорный контейнер перед президентскими выборами, сообщило РИА «Новости» .

«Выборы в США близки, и мы уже освобождаем место для следующего президента», — написали на странице музея в инстаграме. Ранее фигура Трампа располагалась рядом со статуями других президентов США — Рональда Рейгана и Барака Обамы.

Президентские выборы в США пройдут 3 ноября. Главными конкурентами на них станут представитель Республиканской партии Дональд Трамп и кандидат от Демократической партии — бывший вице-президент Джо Байден.