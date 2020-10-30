Радужный флаг на набережной: в Петербурге прошла акция памяти респрессированных ЛГБТ-людей

В Петербурге прошла акция памяти репрессированных ЛГБТ-людей. В День памяти жертв политического террора, ежегодно отмечающегося 30 октября, активисты развернули на Воскресенской набережной радужный флаг. Об этом сообщил журналист Давид Френкель.

Он выложил в твиттере фотографии с акции: судя по фото, в ней приняли участие всего несколько человек. Кто именно выступил организатором мероприятия, Френкель не сообщил.