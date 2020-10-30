Ариана Гранде выпустила альбом «Positions»

Американская певица Ариана Гранде выпустила свой шестой студийный альбом под названием «Positions». Он появился 30 октября на всех стриминговых сервисах.
В пластинку вошли 14 треков. В работе над альбомом приняли участие Ty Dolla $ign, The Weeknd и Doja Cat — вместе с артисткой они записали песни «Safety Net», «Off the Table» и «Motive» соответственно.
«На «Positions» нет ни очевидно выдающегося трека, ни изобилующего «шведского стола» потенциальных синглов, как это было в «Thank U. Next». Ближе всего к блестящему поп-хиту песня «Love Language», построенная вокруг диско-струн и искаженного вокала», — написал об альбоме The Guardian.
На прошлой неделе Ариана Гранде выпустила клип на песню «Positions», давшую название всему альбому — в видео певица предстала в роли президента США. А в мае Гранде записала вместе с Леди Гагой песню «Rain on Me» и выпустила на нее клип. Трек вошел в альбом Гаги под названием «Chromatica».