Ариана Гранде выпустила альбом «Positions»

В пластинку вошли 14 треков. В работе над альбомом приняли участие Ty Dolla $ign, The Weeknd и Doja Cat — вместе с артисткой они записали песни «Safety Net», «Off the Table» и «Motive» соответственно.

Американская певица Ариана Гранде выпустила свой шестой студийный альбом под названием «Positions». Он появился 30 октября на всех стриминговых сервисах.

«На «Positions» нет ни очевидно выдающегося трека, ни изобилующего «шведского стола» потенциальных синглов, как это было в «Thank U. Next». Ближе всего к блестящему поп-хиту песня «Love Language», построенная вокруг диско-струн и искаженного вокала», — написал об альбоме The Guardian.

На прошлой неделе Ариана Гранде выпустила клип на песню «Positions», давшую название всему альбому — в видео певица предстала в роли президента США. А в мае Гранде записала вместе с Леди Гагой песню «Rain on Me» и выпустила на нее клип. Трек вошел в альбом Гаги под названием «Chromatica».