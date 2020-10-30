На западе Турции произошло мощное землетрясение. Пострадали более 150 человек

У западного побережья Турции произошло землетрясение магнитудой 6,6. Оно привело к разрушению домов и смерти минимум четырех человек, сообщает Anadolu со ссылкой на агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям.

Очаг землетрясения находился в Эгейском море на глубине около 10 километров. Сильнее всего затронуло провинцию Измир и одноименный город, сильно пострадали районы Борнова и Байраклы. По словам мэра Измира Тунча Сойера, разрушено минимум 20 зданий. На данный момент известно о четырех погибших и 152 пострадавших.

Подземные толчки ощущались в западных провинциях страны, в том числе в Стамбуле, а также на греческом острове Крит и в Афинах.

По данным телеканала NTV, землетрясение привело к небольшому цунами в городе Сеферихисар на западном побережье. Улицы оказались затоплены водой, которая поднялась на 1 метр.