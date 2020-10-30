Администрация Дональда Трампа считает Билли Айлиш опасной для США

Администрация Дональда Трампа считает певицу Билли Айлиш нежелательным лицом для своих кампаний. Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на документы, которые оказались в ее распоряжении.

В этих документах указано, что Билли Айлиш «разрушает страну и все, что для нас важно». Ранее певица заявила, что негативно относится к Дональду Трампу и не хочет видеть его новым президентом США.