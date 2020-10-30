Администрация Дональда Трампа считает Билли Айлиш опасной для США

Администрация Дональда Трампа считает певицу Билли Айлиш нежелательным лицом для своих кампаний. Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на документы, которые оказались в ее распоряжении.
В этих документах указано, что Билли Айлиш «разрушает страну и все, что для нас важно». Ранее певица заявила, что негативно относится к Дональду Трампу и не хочет видеть его новым президентом США.
Среди запрещенных селебрити также оказались Джонни Депп, Дженнифер Лопес, Джастин Тимберлейк и Кристина Агилера. В отчете говорится о 247 знаменитостях, из которых одобренными оказались лишь десять, в том числе Билли Рей Сайрус и Энрике Иглесиас.
3 ноября пройдут выборы президента США. На сегодняшний день социологи отдают победу кандидату от Демократической партии Джо Байдену. Однако в 2016 году опросы предсказывали победу Хиллари Клинтон, а победил Дональд Трамп, хотя и набрал на 3 млн голосов меньше в национальном голосовании.