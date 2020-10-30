«Мы в плен никого не берем»: Лукашенко пригрозил протестующим физической расправой

Александр Лукашенко на встрече с МВД Беларуси заявил, что протестующие «переступили красные линии по многим направлениям», и его терпению подошел конец. Его слова приводит агентство «Белта».

«С сегодняшнего дня, особенно в квартирах граждан, куда они прячутся, мы в плен никого не берем. Если кто‑то прикоснется к военнослужащему, я уже замечание делал генералам, он должен уйти оттуда как минимум без рук. Я говорю это публично, чтобы все понимали нашу дальнейшую решительность. Дальше — все. Нам отступать некуда, и мы отступать не собираемся. Кто готов, будем действовать», — заявил Лукашенко.

Он добавил, что необходимо реагировать «красиво, чтобы комар носа не подточил»: «Мы сегодня живем не в вакууме. Это не середина прошлого века. Времена изменились, и вы это прекрасно видите и знаете. И только тот победит, кто имеет железную волю и терпение».

25 октября во время разгона митинга несколько десятков протестующих попытались укрыться от сотрудников правоохранительных органов в одной из квартир. Однако силовики ворвались в нее, вставив дубинку в щель, перед тем, как дверь закрыли. Одна из женщин, находившихся в квартире, просила милиционеров не трогать мужчин («Баб не трогаю. Мужики — на выход», — заявил с самого начала один из силовиков).

Некоторые протестующие вышли сами, некоторым удалось спрятаться так, что их не нашли, один человек остался на кухне. «Я заберу его с болью или без боли», — сказал силовик. После этого он подошел к мужчине и ударил его дубинкой.