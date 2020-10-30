перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
«Мы в плен никого не берем»: Лукашенко пригрозил протестующим физической расправой 17:10
Dizzee Rascal выпустил седьмой альбом «E3 AF» 17:06
Oneohtrix Point Never выпустил девятый студийный альбом 16:50
У посольства Франции в Москве устроили новую акцию против карикатур на пророка Мухаммеда 16:25
Sleaford Mods анонсировали новый альбом и выпустили клип с Билли Номейтс
Sleaford Mods анонсировали новый альбом и выпустили клип с Билли Номейтс 16:09
В Центре фотографии им. братьев Люмьер открылась выставка Роба Вудкокса «Природные связи» 15:55
Единая подписка Apple One заработает по всему миру 30 октября. В России в том числе 15:43
«Шоколадница» тестирует роботов-официантов в своих кофейнях. Один из них похож на котика 15:05
«ВКонтакте» проведет «Ночь искусств» онлайн 14:42
Пресс-материалы Tatarka представила дебютный альбом и выпустила клип на одну из песен
Tatarka представила дебютный альбом и выпустила клип на одну из песен 14:30
В Чите женщина умерла от COVID-19. До этого она записала видео, в котором попросила винить Минздрав 14:24
Канье Уэст подарил Ким Кардашьян на день рождения голограмму ее умершего отца 14:19
Вин Дизель представил свой второй музыкальный трек 13:40
В ноябре москвичи смогут наблюдать метеорный поток леониды 13:13
«Яндекс.Музыка» «Животный инстинкт»: послушайте новый сингл «Казускомы»
«Животный инстинкт»: послушайте новый сингл «Казускомы» 12:53
Мэрия Москвы: массовая вакцинация москвичей от коронавируса начнется в «ближайший месяц» 12:46
Костюмы Хокаге и японских школьниц: какие наряды россияне покупают на Хеллоуин 12:18
Ветерана перед смертью выставили на улицу из «ковидного» госпиталя. Прокуратура начала проверку 12:17
Адвоката экс-полицейского из дела Голунова лишили статуса из‑за взятки следователям 11:39
В России вступил в силу запрет на курение кальянов в кафе и ресторанах 11:33
Отключить рекламу

В Центре фотографии им. братьев Люмьер открылась выставка Роба Вудкокса «Природные связи»

Семён Гудошников
Сегодня в 15:55

В Центре фотографии имени братьев Люмьер открылась выставка американского фотографа Роба Вудкокса «Природные связи». Об этом «Афише Daily» рассказали представители культурной площадки.

В работах Вудкока сюрреалистические композиции из человеческих фигур вписываются в окружающие пейзажи. Для их создания автор сотрудничает с профессиональными танцорами.

На выставке представлены работы Вудкокса разных периодов творчества и серий, включая новую, которая была создана в период пандемии. Все фотографии в экспозиции объединены одной темой — связь человека и природы.

© Пресс-материалы
1 из 7
© Пресс-материалы
2 из 7
© Пресс-материалы
7 из 7

«Несмотря на свой юный возраст, Роб занимается фотографией уже 11 лет. Темой соединения с природой пронизаны все его работы, и каждая — это попытка переосмыслить гармоничное сосуществование человечества с окружающей средой и природой. Вудкокс работает с разными моделями, поднимает вопросы человеческой идентичности, свободного отношения к телу, расового равенства и проблем экологии. А его идеи объединения во имя гуманизма, которые прослеживаются в работах, — главный посыл, который мы хотели показать на этой выставке», — сказала куратор Катерина Ильина.

Сам Вудкокс не смог присутствовать на открытии, но заявил, что был бы рад посетить выставку в ближайшее время. «Природные связи — абсолютно подходящее название для этого проекта. Меня завораживают связи, которые возникают, когда много людей собираются вместе. Я видел магию подобных взаимодействий в реальной жизни, поэтому, надеюсь, смогу поделиться ей на выставке в Центре братьев Люмьер», — отметил он.

Выставка продлится до 24 января 2021 года. Узнать подробную информацию и купить билеты можно здесь.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
приключение
Ведьмы
Роберт Земекис вновь берется за семейное кино
поп
Монеточка
Звездочка метаиронии и авторка одного из главных альбомов конца десятых
хип-хоп
Morgenshtern
От рэп-разоблачителя до стадионного артиста
комедия
Дедушка НЕлегкого поведения
Роберт Де Ниро в роли упрямого дедушки
ужасы
Сияние
Триллер Стэнли Кубрика по роману Стивена Кинга
драматический
Старший сын
Виктор Сухоруков в трогательной комедии Вампилова
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
Афиша Daily
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить