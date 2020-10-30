В Центре фотографии им. братьев Люмьер открылась выставка Роба Вудкокса «Природные связи»

На выставке представлены работы Вудкокса разных периодов творчества и серий, включая новую, которая была создана в период пандемии. Все фотографии в экспозиции объединены одной темой — связь человека и природы.

В работах Вудкока сюрреалистические композиции из человеческих фигур вписываются в окружающие пейзажи. Для их создания автор сотрудничает с профессиональными танцорами.

«Несмотря на свой юный возраст, Роб занимается фотографией уже 11 лет. Темой соединения с природой пронизаны все его работы, и каждая — это попытка переосмыслить гармоничное сосуществование человечества с окружающей средой и природой. Вудкокс работает с разными моделями, поднимает вопросы человеческой идентичности, свободного отношения к телу, расового равенства и проблем экологии. А его идеи объединения во имя гуманизма, которые прослеживаются в работах, — главный посыл, который мы хотели показать на этой выставке», — сказала куратор Катерина Ильина.

Сам Вудкокс не смог присутствовать на открытии, но заявил, что был бы рад посетить выставку в ближайшее время. «Природные связи — абсолютно подходящее название для этого проекта. Меня завораживают связи, которые возникают, когда много людей собираются вместе. Я видел магию подобных взаимодействий в реальной жизни, поэтому, надеюсь, смогу поделиться ей на выставке в Центре братьев Люмьер», — отметил он.

Выставка продлится до 24 января 2021 года. Узнать подробную информацию и купить билеты можно здесь.