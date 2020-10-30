Единая подписка Apple One заработает по всему миру 30 октября. В России в том числе

Сегодня во всем мире, в том числе и в России, заработает единая подписка Apple One. Она включает в себя доступ к сервисам Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade и iCloud. Об этом «Афише Daily» рассказали представители компании.
В России предусмотрено два варианта подписки: индивидуальная и семейная. Первая включает в себя Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade и 50 ГБ пространства в iCloud за 365 рублей в месяц. Подписка для нескольких аккаунтов дает доступ к тем же сервисам, но с увеличенным до 200 ГБ хранилищем. Она обойдется в 525 рублей в месяц.
Сервисами можно будет пользоваться на всех устройствах Apple: iPhone, iPad, iPod touch и Apple TV. Доступ к единой подписке появится в более чем 100 странах. В России в подписку не войдут сервисы Apple News и Apple Fitness (они входят в тариф Premier, который доступен только для пользователей США, Великобритании, Канады и Австралии).
Бесплатный тестовый период Apple One длится 30 дней. Отменить подписку или выбрать другой тарифный план можно в любой момент.
Ранее Apple запустила круглосуточный канал Apple Music TV, на котором транслируются популярные музыкальные видео, записи концертов, чарты и подборки кураторов. Сервис пока доступен только жителям США в приложениях Apple Music и Apple TV.