Единая подписка Apple One заработает по всему миру 30 октября. В России в том числе

Сегодня во всем мире, в том числе и в России, заработает единая подписка Apple One. Она включает в себя доступ к сервисам Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade и iCloud. Об этом «Афише Daily» рассказали представители компании.

В России предусмотрено два варианта подписки: индивидуальная и семейная. Первая включает в себя Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade и 50 ГБ пространства в iCloud за 365 рублей в месяц. Подписка для нескольких аккаунтов дает доступ к тем же сервисам, но с увеличенным до 200 ГБ хранилищем. Она обойдется в 525 рублей в месяц.