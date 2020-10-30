«Шоколадница» тестирует роботов-официантов в своих кофейнях. Один из них похож на котика

Сеть кофеен «Шоколадница» начала тестировать роботов-официантов в своих заведениях в Москве. Об этом пишет Forbes со ссылкой на операционного директора компании Юрия Владыкина.
Роботов запустили в двух кофейнях — в торговом центре «Метрополис» и в Климентовском переулке. Если опыт окажется удачным, роботы появятся и в других точках сети.
Для эксперимента выбрали две модели: BellaBot, имитирующая черты домашнего кота, и PuduBot — с эмоциями, глазами и улыбкой на экране. Роботов разработала китайская компания Pudu Robotics, они поддерживают три языка: русский, английский и китайский.
Роботы не смогут заменить официантов полностью, но станут их помощниками. Они будут доставлять заказы гостям и забирать грязную посуду.
«Шоколаднице» роботы достались бесплатно благодаря ее партнеру — ООО «Инфрапрайм технолоджи». Рыночная стоимость одного робота составляет около 12 тыс. долларов.
Ранее «Яндекс» представил роботов-курьеров «Ровер» для доставки продуктов в Москве. Они будут доставлять продукты из «Яндекс.Лавки» в бизнес-центры.