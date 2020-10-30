Tatarka представила дебютный альбом и выпустила клип на одну из песен

Рэп-исполнительница и блогерка Ира Смелая (Tatarka) выпустила дебютный альбом «Golden Flower». В него вошли 10 треков на татарском и английском языках, включая сентябрьский сингл «Vroom».
«Этот альбом писался в не самый простой период моей жизни, и он значит для меня очень многое, именно работа над ним помогала мне двигаться дальше и не пасть духом», — сказала артистка.
На одну из песен пластинки — «Kawaii» — Tatarka представила клип.
Чтобы перевести новые треки певицы Spotify разработал англо-русско-английский словарь. Он появится в инстаграме Tatarka 31 октября.
Уроженка Набережных Челнов Tatarka представила свой первый сингл — «Altyn» — в 2016 году. Он стал настоящим интернет-феноменом, набрав на ютьюбе 48 млн просмотров. «Афиша Daily» включала его в список 100 великих клипов года. Недавно Tatarka во второй раз стала гостьей шоу «Узнать за 10 секунд», где отгадывала треки Little Big, The Hatters и Sqwoz Bab.