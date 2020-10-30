Tatarka представила дебютный альбом и выпустила клип на одну из песен

Рэп-исполнительница и блогерка Ира Смелая (Tatarka) выпустила дебютный альбом «Golden Flower». В него вошли 10 треков на татарском и английском языках, включая сентябрьский сингл «Vroom».

«Этот альбом писался в не самый простой период моей жизни, и он значит для меня очень многое, именно работа над ним помогала мне двигаться дальше и не пасть духом», — сказала артистка.