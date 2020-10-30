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В Чите женщина умерла от COVID-19. До этого она записала видео, в котором попросила винить Минздрав

Анастасия Цой
Сегодня в 14:24

В Чите 64-летняя Ольга Сорокина скончалась от коронавируса, не дождавшись лечения. За несколько дней до этого женщина записала видео, в котором рассказала о своей болезни, плохом самочувствии и пожаловалась на отсутствие помощи.

По ее словам, она заболела 19 октября. С того времени врачи не предпринимали практически никаких действий, в том числе не госпитализировали ее.

«Они все время приезжают, записывают мои данные, как я лечусь, и уезжают. Температура все время высокая, воспаление легких. <…>

Сын обратился за помощью в Министерство здравоохранения. Там Росгвардия его всего проверила, устроила обыск, но министра он добился. Он сказал, что меня, наверное, уже завтра положат. Но состояние мое все хуже и хуже. Я хочу сказать: если я умру, в этом виновато только Министерство здравоохранения с таким халатным отношением к тяжелобольным», — сказала Сорокина.

Больную госпитализировали только 28 октября. На следующий день она скончалась.

В запросе издания «Чита.ру» в Министерство здравоохранения сообщалось, что скорая помощь приехала только через несколько дней после звонка женщины, «КТ-исследование показало пневмонию, но больную в читинские стационары не приняли и высадили вечером на вокзале». Ведомство начало проверку по факту смерти.

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