Вин Дизель представил свой второй музыкальный трек

Звезда «Форсажа» Вин Дизель представил свой второй трек, который называется «Days Are Gone».

В инстаграме за десять дней до выхода второго сингла актер (а теперь и музыкант) рассказал, что в этом году у него практически не было работы в киноиндустрии, поэтому он начал писать музыку, так как «художник должен иметь выход для творческой энергии».

Он также поблагодарил подписчиков за то, что они поощряют его выходить из зоны комфорта. Вин Дизель представил сингл на шоу Джеймса Кордена.