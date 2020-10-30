Вин Дизель представил свой второй музыкальный трек

Звезда «Форсажа» Вин Дизель представил свой второй трек, который называется «Days Are Gone».
В инстаграме за десять дней до выхода второго сингла актер (а теперь и музыкант) рассказал, что в этом году у него практически не было работы в киноиндустрии, поэтому он начал писать музыку, так как «художник должен иметь выход для творческой энергии».
Он также поблагодарил подписчиков за то, что они поощряют его выходить из зоны комфорта. Вин Дизель представил сингл на шоу Джеймса Кордена.
Первый трек — «Feel Like I Do», записанный совместно с норвежским диджеем Kygo, — Вин Дизель опубликовал в конце сентября.
Вин Дизель не первый раз работает голосом: он озвучивал Грута в фильмах Marvel, а в 2016 году на церемонии вручения наград премии People’s Choice Awards актер исполнил песню Wiz Khalifa «See You Again» из фильма «Форсаж-7», посвятив ее погибшему коллеге Полу Уокеру.