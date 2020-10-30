Мэрия Москвы: массовая вакцинация москвичей от коронавируса начнется в «ближайший месяц»

Массовая вакцинация от коронавируса всех желающих в Москве начнется в ближайший месяц. Об этом сообщила вице-мэр Москвы Анастасия Ракова в эфире телеканала «Россия 24».

«Мы не теряем время даром, пока наша промышленность производит вакцину, мы уже создаем крупную по городу сеть прививочных кабинетов специально вакциной от коронавируса. И как только вакцина поступит [в больницы], я думаю, что она поступит в ближайший месяц, мы начнем ее массовое применение для всех желающих москвичей», — сказала Ракова.

По ее словам, сейчас в рамках гражданского оборота от коронавируса прививаются люди из групп риска: это учителя и врачи. Вакцину получили уже 2,5 тыс. человек.

Ракова напомнила, что сейчас в Москве проходят пострегистрационные испытания вакцины «Спутник V». В завершающем этапе примут участие 40 тыс. человек, из которых 20 тыс. получили первый компонент препарата. Еще 10 тыс. человек сделали инъекции двух компонентов.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что массовая вакцинация от коронавируса может начаться в столице в конце ноября-декабре 2020 года.

Вакцина «Спутник V» была зарегистрирована в середине августа. Ее разработал Центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи. Вакцинацию прошли некоторые высокопоставленные чиновники, включая министра обороны Сергея Шойгу и мэра Москвы Сергея Собянина.

Ранее стало известно, что некоторые добровольцы, участвующие в пострегистрационных исследованиях «Спутник V», заразились коронавирусом. По словам директора Центра имени Гамалеи Александра Гинцбура, это не означает, что вакцина не действует, поскольку этим участникам могли ввести плацебо.