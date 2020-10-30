В ноябре москвичи смогут наблюдать метеорный поток леонид

С 6 по 30 ноября москвичи смогут наблюдать метеорный поток леонид. Об этом сообщили в московском планетарии.

«Небо, при условии ясной погоды, порадует яркими зимними созвездиями и звездопадом из созвездия Льва. Пик звездопада можно наблюдать в ночь с 16 на 17 ноября 2020 года, после полуночи и до рассвета», — говорится в сообщении.

Отмечается, что условия наблюдения будут благоприятные: «Луна, недавно прошедшая фазу новолуния, всю ночь будет находиться под горизонтом и не помешает наблюдению метеоров леонид».