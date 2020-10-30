Костюмы Хокаге и японских школьниц: какие наряды россияне покупают на Хэллоуин

Аналитики Aliexpress изучили спрос россиян на костюмы и украшения для Хэллоуина. Выводами пресс-служба компании поделилась с «Афишей Daily».

Самым популярным оказался детский костюм принцессы. За ним идут наряды Малефисенты, японской школьницы и Хокаге из «Наруто». Замыкает топ-5 костюм грабителя из сериала Netflix «Бумажный дом».

Чтобы дополнить образ россияне чаще всего покупали корону принцессы со стразами, головную повязку Наруто и маску с накладной бородой. Также в рейтинге оказались маски кошки и динозавра-велоцираптора.