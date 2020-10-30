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Ветерана перед смертью выставили на улицу из «ковидного» госпиталя. Прокуратура начала проверку

Анастасия Цой
Сегодня в 12:17

В Волгограде 87-летнего Владимира Молчанова — ветерана Великой Отечественной войны — выставили в инвалидном кресле на улицу из «ковидного» госпиталя перед тем, как он скончался. Об этом информационному агентству «Высота 102» рассказала его дочь.

В октябре в одной из больниц города у мужчины выявили коронавирус, ему поставили диагноз «двусторонняя пневмония». Затем его перевели в областной госпиталь ветеранов войн. Из‑за пандемии посещение больных было запрещено, поэтому, чтобы узнать о состоянии отца, женщина звонила врачам. По ее словам, ветерана не отправляли в реанимацию, несмотря на его тяжелое состояние.

«Потом врачи сказали, что отец шумит и мешает соседям по палате, лежит, как собака, на полу, и будет решаться вопрос о его переводе в «ковидную психушку».

Звучали даже такие фразы, что «ваш дедушка крепкий, никак не сдохнет», — рассказала женщина.

23 октября она решила забрать отца из госпиталя, о чем договорилась с руководством. На следующий день женщина приехала в больницу, вызвав платную «неотложку», на которой собиралась отвезти ветерана. Молчанова выкатили в инвалидном кресле без сознания. «Вместо того, чтобы оказывать помощь человеку в реанимации, давать кислород, еще что‑то, его просто посадили на каталку и хотели отправить домой», — сообщила она.

После того, как люди, видевшие эту ситуацию, возмутились, ветерана закатили обратно в больницу, а через некоторое время сообщили, что он скончался.

Главврач госпиталя Олег Кириллов пояснил, что мужчину не выписали, а пытались перевести в инфекционное отделение при психиатрической клинике, потому что его сложно было обследовать и лечить. «Три года назад он перенес тяжелый геморрагический инсульт. У него в виде остаточных явлений наблюдались выраженные когнитивные нарушения, деменция. К осознанному контакту он был недоступен. У него были грубые нарушения поведения», — рассказал он. Врач также добавил, что лечение проводилось, а диагноз COVID-19 у ветерана был предварительным.

Прокуратура Волгоградской области начала проверку. Об этом сообщила заместительница прокурора Оксана Черединина.

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