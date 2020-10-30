Адвоката экс-полицейского из дела Голунова лишили статуса из‑за взятки следователям

Адвоката Алексея Коврижкина, который защищает бывшего полицейского Игоря Ляховца в деле о подбросе наркотиков Ивану Голунову, лишили адвокатского статуса на два года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу адвокатской палаты Москвы.

По данным «Открытых медиа», жалобу на Коврижкина написали два экс-сотрудника СКР Сергей Дубинский и Андрей Тринев. Ранее они были арестованы за взятку в размере 5 млн рублей, которую им передал Коврижкин под контролем оперативников ФСБ.

Бывшие следователи утверждали, что адвокат спровоцировал взятку и самовольно проводил оперативно-розыскные мероприятия, записывая с ними разговоры о деньгах на телефон.

«Коврижкин» намерен обжаловать решение адвокатской палаты о лишении его статуса.

Дело о подбросе наркотиков Голунову Мосгорсуд начнет рассматривать по существу 11 ноября. По нему проходят пять экс-сотрудников УВД по ЗАО Москвы: Игорь Ляховец и его подчиненные Роман Феофанов, Денис Коновалов, Максим Уметбаев и Акбар Сергалиев.