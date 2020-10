В сети появился «The Great Dismal» — пятый студийный альбом американской рок-группы Nothing из Филадельфии.

Nothing были образованы в 2010 году и с тех пор успели выпустить четыре студийных альбома и с десяток синглов и EP. Предыдущий полноформатный релиз — «Dance on the Blacktop» — вышел в 2018 году.