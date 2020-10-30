В России за сутки выявили 18 283 случая коронавируса, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Это очередной рекорд в стране.

Больше всего новых заболевших зарегистрировано в Москве, Петербурге, Московской, Нижегородской, Архангельской, Ростовской, Воронежской, Свердловской и Иркутской областях, а также в Красноярском и Забайкальском краях.