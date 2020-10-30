В России за сутки выявили 18 283 случая коронавируса, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Это очередной рекорд в стране.
Больше всего новых заболевших зарегистрировано в Москве, Петербурге, Московской, Нижегородской, Архангельской, Ростовской, Воронежской, Свердловской и Иркутской областях, а также в Красноярском и Забайкальском краях.
Общее число зарегистрированных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 1 599 976. За последние сутки вылечились 14 519 человек, за все время — 1,2 млн. За сутки умерли 355 пациентов, за все время — 27 656.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире число заразившихся коронавирусом превысило 45 млн человек, 1,1 млн из них умерли. Россия находится на четвертом месте по числу заражений, на первом — США (8,9 млн). На втором и третьем — Индия (8 млн) и Бразилия (5,4 млн).