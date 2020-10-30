Энн Хэтэуэй и Джессика Честейн вновь снимутся вместе в триллере «Материнский инстинкт»

Энн Хэтэуэй и Джессика Честейн снова поработают вместе — на этот раз они исполнят главные роли в психологическом триллере «Материнский инстинкт», который снимет бельгийский режиссер Оливье Массе-Депасс. Об этом сообщил Deadline.

Актрисы сыграют двух домохозяек и лучших подруг Элис и Селин, живущих по соседству в 1960-х. Их крепкие и благополучные отношения начнут разрушаться после трагического несчастного случая, который свяжет женщин чувством вины и параноидальным страхом.

Фильм станет англоязычным ремейком успешной одноименной бельгийской картины, снятой Массе-Депассом в 2018 году — в оригинальной ленте роли подруг исполнили Верле Батенс и Анн Косенс. Сценарий на основе романа Барбары Абель напишет Сара Конрадт.

Хэтэуэй и Честейн уже снимались вместе ранее — они сыграли одни из ключевых ролей в фантастической драме Кристофера Нолана «Интерстеллар» в 2014 году.

В сентябре стало известно, что Энн Хэтэуэй снимется в фильме Дага Лаймана «Lockdown» («Изоляция»), он будет посвящен пандемии коронавируса. А уже сейчас на экранах кинотеатров можно посмотреть другой фильм с участием актрисы — «Ведьм» Роберта Земекиса.

Последним вышедшим фильмом с Джессикой Честейн стал боевик «Агент Ева». Следующей работой американской актрисы будет картина «355». В ней Честейн поработала вместе с Пенелопой Крус, Лупитой Нионго, Дианой Крюгер и Фань Бинбин.