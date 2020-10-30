В сети появился новый тизер хоррора «Хэллоуин убивает»

«Хэллоуин убивает» станет продолжением картины 2018 года «Хэллоуин». Режиссером обоих фильмов, а также финала трилогии «Хэллоуин заканчивается», стал Дэвид Гордон Грин. В главной роли — звезда франшизы Джейми Ли Кертис .

В фильме героине Кертис Лори Строуд предстоит вновь столкнуться с жестоким маньяком Майклом Майерсом — его в «Хэллоуине убивает» сыграет Ник Касл. Также в ленте снимутся Джуди Грир, Энди Матичак, Кайл Ричардс, Нэнси Стивенс и Чарльз Сайферс. Актерский состав дополнят Энтони Майкл Холл и Роберт Лонгстрит.

«Хэллоуин убивает» выйдет в кинотеатрах 15 октября 2021 года — премьеру фильма перенесли на год из‑за пандемии коронавируса. «Хэллоуин заканчивается» появится в прокате спустя год, в 2022 году, также на год позже запланированного.