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В сети появился новый тизер хоррора «Хэллоуин убивает»

Юлия Онодэра
Сегодня в 3:15

Кинокомпания Blumhouse выпустила второй тизер хоррора «Хэллоуин убивает» — новой части знаменитой франшизы, начавшейся в 1970-х с культового фильма Джона Карпентера.

«Хэллоуин убивает» станет продолжением картины 2018 года «Хэллоуин». Режиссером обоих фильмов, а также финала трилогии «Хэллоуин заканчивается», стал Дэвид Гордон Грин. В главной роли — звезда франшизы Джейми Ли Кертис.

В фильме героине Кертис Лори Строуд предстоит вновь столкнуться с жестоким маньяком Майклом Майерсом — его в «Хэллоуине убивает» сыграет Ник Касл. Также в ленте снимутся Джуди Грир, Энди Матичак, Кайл Ричардс, Нэнси Стивенс и Чарльз Сайферс. Актерский состав дополнят Энтони Майкл Холл и Роберт Лонгстрит.

«Хэллоуин убивает» выйдет в кинотеатрах 15 октября 2021 года — премьеру фильма перенесли на год из‑за пандемии коронавируса. «Хэллоуин заканчивается» появится в прокате спустя год, в 2022 году, также на год позже запланированного.

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