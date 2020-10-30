Сэм Смит выпустил третий студийный альбом «Love Goes»

Смит называет новый альбом экспериментальным и утверждает, что много импровизировал во время записи. По словам музыкального обозревателя The Guardian Алексиса Петридиса, «Смит пытается смешать отчаяние с эйфорией в альбоме, который предлагает много мрачности, но не так много блеска».

Британский певец Сэм Смит выпустил свой третий студийный альбом под названием «Love Goes» — изначально пластинка должна была называться «To Die For», но из‑за пандемии и массовых смертей музыкант переименовал релиз.

«Потребовалось бы сверхчеловеческое усилие, чтобы назвать что‑либо «экспериментальным», но музыка в «Love Goes» звучит иначе, чем прежде: с ретро-соул-влияниями и кивками в сторону Coldplay, с туманной поп-электроникой, нежными тропическими хаус-оттенками и автоматически настроенным бэк-вокалом», — пишет Петридис.

Весной, в разгар локдауна, Сэм Смит выпустил совместно с Деми Ловато клип на композицию «I’m Ready» — она вошла в новую пластинку певца. В треке музыканты описывают качества, которыми должны обладать их идеальные партнеры.