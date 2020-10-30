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Ужас пандемии в трейлере триллера «Певчая птица» от продюсера Майкла Бэя

Юлия Онодэра
Сегодня в 1:58

В сети появился первый трейлер триллера «Певчая птица», продюсером которого выступил Майкл Мэй. Видео появилось на ютьюб-канале кинокомпании STXfilms.

Фильм рассказывает о паре Нико и Саре, разлученной пандемией коронавируса. Действие фильма происходит в 2024 году, когда мир уже несколько лет живет в режиме самоизоляции, пытаясь спастись от смертельного вируса COVID-23.

Картину поставил режиссер Адам Мэйсон, он же написал сценарий совместно с Саймоном Бойесом. Главные роли в фильме исполнили молодые актеры Кей Джей Апа, известный по сериалу «Ривердэйл», и София Карсон, недавно снявшаяся в спин-оффе «Милые обманщицы: Перфекционистки».

Также в «Певчей птице» приняли участие Деми Мур, Брэдли Уитфорд, Александра Даддарио, Крэйг Робинсон, Петер Стормаре и Пол Уолтер Хаузер. Когда фильм можно будет увидеть в кино, пока не известно.

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