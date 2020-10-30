На Дорогомиловской набережной в Москве построят амфитеатр и смотровые площадки

Дорогомиловскую набережную в Москве реконструируют и обустроят, сообщил сайт мэрии города. По задумке властей, набережная станет еще одной столичной зоной для прогулок и развлечений.

На ее территории рядом с «Мастерской Петра Фоменко» появится многоуровневый амфитеатр с трансформируемой сценой для перформансов. Возле него разместят фуд-корт и построят смотровые площадки с видом на «Москву-Сити». Также на набережной проложат велосипедные и беговые дорожки.