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На Дорогомиловской набережной в Москве построят амфитеатр и смотровые площадки

Юлия Онодэра
Сегодня в 0:52

Дорогомиловскую набережную в Москве реконструируют и обустроят, сообщил сайт мэрии города. По задумке властей, набережная станет еще одной столичной зоной для прогулок и развлечений.

На ее территории рядом с «Мастерской Петра Фоменко» появится многоуровневый амфитеатр с трансформируемой сценой для перформансов. Возле него разместят фуд-корт и построят смотровые площадки с видом на «Москву-Сити». Также на набережной проложат велосипедные и беговые дорожки.

© mos.ru

«В рамках проекта предстоит большая работа по укреплению берега реки. Для защиты набережной предполагается реконструировать часть существующей подпорной стенки, а также построить новую», — рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Ранее «Афиша Daily» писала о проектах благоустройства двух других набережных столицы — набережной Марка Шагала и набережной у Южного речного вокзала.

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