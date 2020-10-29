Создательниц подкаста «Новое материнство» вызвали в полицию из‑за выпусков о ЛГБТ-людях

Инспекция по делам несовершеннолетних ОМВД по Тверскому району Москвы вызвала журналисток Лику Кремер и Дарью Черкудинову в связи с жалобой на их подкаст «Новое материнство». Об этом девушки сообщили в фейсбуке и в новом выпуске подкаста «Либо выйдет, либо нет».

Как рассказала сотрудница инспекции, один из слушателей «Нового материнства», некий «отец двух детей» написал заявление детскому омбудсмену Анне Кузнецовой с просьбой проверить эпизод шоу, посвященный трансгендерному переходу подростка.

Мужчина обнаружил в выпуске подкаста «идеи отказа от семьи и брака в пользу удовольствия и одноразовых половых связей». Также он обвинил платформу «Яндекс.Музыка», на которой выходило шоу, в «антинаталистской позиции». После этого «Новое материнство» заподозрили в пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних.

«К примеру, такая аудиозапись, как «Мы, ЛГБТ-пара, и у нас есть ребенок» начинается с того, что ведущая говорит о том, что «Аня и Юля — они семья, любят друг друга и живут вместе уже больше 8 лет», «начали встречаться, когда сыну Ани было 13 лет, сейчас ему 21 год», другая аудиозапись «Мой ребенок сделал трансгендерный переход» рассказывает о том, как в семье девочка в возрасте 16 лет стала мальчиком, который затем стал геем», — рассказала Кузнецова.

Создательницы подкаста написали в объяснительной, что выступают «только «за» материнство». «Много вопросов вызывает то, что такие жалобы вообще поступают и рассматриваются всерьез пятью инстанциями», — отметила Черкудинова, назвав обвинения в свой адрес «курьезным случаем».