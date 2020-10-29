перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Максим Семеляк и Юрий Сапрыкин покинули RTVI после интервью с Андреем Турчаком 0:29
Создательниц подкаста «Новое материнство» вызвали в полицию из‑за выпусков о ЛГБТ-людях Вчера в 23:26
Gorillaz снимут анимационный фильм о себе Вчера в 23:02
Spotify назвал запуск в России самым успешным за все время Вчера в 22:47
Вышел трейлер документального фильма о Фрэнке Заппе Вчера в 22:27
«Что нужно сделать, чтобы получить доброту в этой семье?»: Netflix показал новый трейлер «Короны» Вчера в 22:07
ateliersjeannouvel/Instagram Архитектор Жан Нувель спроектирует отель внутри скалы в Саудовской Аравии
Архитектор Жан Нувель спроектирует отель внутри скалы в Саудовской Аравии Вчера в 21:25
Pornhub создал образовательный сериал о сексе Вчера в 21:03
Теракты в Ницце и Авиньоне, угрозы разработчикам Cyberpunk 2077 и другие новости дня Вчера в 20:53 Дайджест
В Германии автомобиль въехал в пешеходную зону. Один человек погиб, и трое пострадали Вчера в 20:48
В Москве пройдет благотворительная книжная ярмарка в поддержку пострадавших в Нагорном Карабахе Вчера в 20:41
mossobyanin/Instagram В Москве открыли самый большой автовокзал в Восточной Европе
В Москве открыли самый большой автовокзал в Восточной Европе Вчера в 20:25
«А что в 1937? Переехал?»: в Москве рядом с мемориальными табличками появились вопросы о репрессиях Вчера в 19:58
Красноярская ярмарка книжной культуры объявила программу Вчера в 19:50
«Уходи!»: CocoRosie записали песню в поддержку протестов в Беларуси Вчера в 18:38
Александра Добровинского, защищавшего потерпевших по делу Ефремова, лишили адвокатского статуса Вчера в 18:28
Пресс-материалы Идея наряда на Хеллоуин: «Кухня на районе» запустила продажу костюмов курьера
Идея наряда на Хеллоуин: «Кухня на районе» запустила продажу костюмов курьера Вчера в 18:20
Маугли, Nice Davis и Lale станут участниками нового выпуска «Fresh & Loud» Вчера в 17:32
Мэр Уфы Ульфат Мустафин умер из‑за осложнений после COVID-19 Вчера в 17:20
Россияне назвали самые чистые и грязные города в стране Вчера в 17:01
Отключить рекламу

Spotify назвал запуск в России самым успешным за все время

Юлия Онодэра
Вчера в 22:47

Музыкальный стриминговый сервис Spotify назвал запуск в России самым успешным за все время. Об этом компания сообщила в финансовом отчете за третий квартал.

По словам представителей Spotify, результаты первых месяцев работы в России, СНГ и на Балканах превзошли ожидания, причем российский рынок стал крупнейшим драйвером роста. Сколько именно пользователей в России зарегистрировались на платформе, компания не сообщает.

В целом, месячная аудитория Spotify в третьем квартале 2020 года достигла 320 млн пользователей. 144 млн человек подключены к платной подписке. Большая часть новых подписчиков — из России, отметили в компании.

Spotify запустился в России 15 июля, «Афиша Daily» рассказывала подробно о сервисе, а также подготовила обзор его неочевидных и полезных функций.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
приключение
Ведьмы
Роберт Земекис вновь берется за семейное кино
поп
Монеточка
Звездочка метаиронии и авторка одного из главных альбомов конца десятых
хип-хоп
Morgenshtern
От рэп-разоблачителя до стадионного артиста
комедия
Дедушка НЕлегкого поведения
Роберт Де Ниро в роли упрямого дедушки
ужасы
Сияние
Триллер Стэнли Кубрика по роману Стивена Кинга
драматический
Старший сын
Виктор Сухоруков в трогательной комедии Вампилова
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить