Музыкальный стриминговый сервис Spotify назвал запуск в России самым успешным за все время. Об этом компания сообщила в финансовом отчете за третий квартал.

По словам представителей Spotify, результаты первых месяцев работы в России, СНГ и на Балканах превзошли ожидания, причем российский рынок стал крупнейшим драйвером роста. Сколько именно пользователей в России зарегистрировались на платформе, компания не сообщает.

В целом, месячная аудитория Spotify в третьем квартале 2020 года достигла 320 млн пользователей. 144 млн человек подключены к платной подписке. Большая часть новых подписчиков — из России, отметили в компании.

Spotify запустился в России 15 июля, «Афиша Daily» рассказывала подробно о сервисе, а также подготовила обзор его неочевидных и полезных функций.