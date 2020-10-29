Вышел трейлер документального фильма о Фрэнке Заппе

Лента будет состоять из архивных интервью с Заппой, концертных записей и ранее не публиковавшихся домашних фильмов артиста. Картина расскажет о творческом пути музыканта, его борьбе за свободу слова и президентских амбициях.

В сети появился трейлер документального фильма об американском музыканте Фрэнке Заппе. Картину одобрили правообладатели интеллектуальной собственностиа артиста, сообщает NME.

Фильм снял Алекс Уинтер, звезда «Невероятных приключений Билла и Теда» . Спикерами выступили вдова музыканта Гейл Заппа, а также его коллеги Майк Кенелли, Стив Вай, Банк Гарднер, Иэн Андервуд и многие другие.

Производством документалки занималась компания Magnolia Films. Премьера намечена на 27 ноября.

В сентябре состоялась премьера продолжения комедии «Билл и Тед», в которой Алекс Уинтер и Киану Ривз вернулись к ролям главных героев. Кинокритик Станислав Зельвенский поделился своими впечателниями о картине.