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Вышел трейлер документального фильма о Фрэнке Заппе

Константин Зорниченко
Сегодня в 22:27

В сети появился трейлер документального фильма об американском музыканте Фрэнке Заппе. Картину одобрили правообладатели интеллектуальной собственностиа артиста, сообщает NME.

Лента будет состоять из архивных интервью с Заппой, концертных записей и ранее не публиковавшихся домашних фильмов артиста. Картина расскажет о творческом пути музыканта, его борьбе за свободу слова и президентских амбициях.

Фильм снял Алекс Уинтер, звезда «Невероятных приключений Билла и Теда» . Спикерами выступили вдова музыканта Гейл Заппа, а также его коллеги Майк Кенелли, Стив Вай, Банк Гарднер, Иэн Андервуд и многие другие.

Производством документалки занималась компания Magnolia Films. Премьера намечена на 27 ноября.

В сентябре состоялась премьера продолжения комедии «Билл и Тед», в которой Алекс Уинтер и Киану Ривз вернулись к ролям главных героев. Кинокритик Станислав Зельвенский поделился своими впечателниями о картине.

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