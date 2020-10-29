Архитектор Жан Нувель спроектирует отель внутри скалы в Саудовской Аравии

Уникальная постройка будет вдохновлена расположенной неподалеку Хегрой — комплексом археологических объектов, включенных в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО . Отель откроется в 2024 году на территории природного заповедника Шараан. В отеле запланированы 40 номеров класса люкс, три виллы и 14 частных павильонов.

Французский архитектор Жан Нувель спроектирует отель внутри скалы на северо-западе Саудовской Аравии. Об этом сообщило издание Arch Daily.

По словам Нувеля, его проект «отправит посетителей в живое сенсорное и эмоциональное путешествие во времени, открывая новую эру в дизайне, где каждая будущая деталь расскажет историю прошлого ландшафта».

Архитектор обещает сохранить уникальный природный ландшафт. «Наш проект не должен подвергать опасности то, что было освящено человечеством и временем. Наш проект прославляет дух набатеев», — сказал Нувель.

Жан Нувель — известный французский архитектор, среди проектов которого — Галери Лафайет в Париже, Художественный музей в Абу-Даби и Музей Гуггенхайма в Рио-де-Жанейро. В 1994 году Нувель основал «Ателье Жана Нувеля», одно из крупнейших архитектурных бюро Франции.