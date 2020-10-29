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Теракты в Ницце и Авиньоне, угрозы разработчикам Cyberpunk 2077 и другие новости дня

Федор Кузьмин
Сегодня в 20:53

Сразу несколько нападений произошли за день: в Ницце вооруженный ножом мужчина убил троих человек, в Авиньоне другой нападавший с ножом был застрелен полицией, а в Джидде неизвестный ранил охранника французского консульства. Все нападавшие кричали «Аллах акбар!».

У посольства Франции в Москве прошли протесты против высказываний Эммануэля Макрона об исламе. Протестующие выступили против насилия и осудили публикацию карикатур на ислам.

В России за сутки выявили 17 717 случаев коронавируса. Общее число зарегистрированных пациентов с COVID-19 увеличилось до 1 581 693.

Власти Москвы не собираются вводить в городе пропускной режим. В материале с ответами на главные вопросы о коронавирусе говорится, что «сейчас делать этого не планируется».

Большинству российских молодых семей хватает денег только на еду и одежду. Как показало исследование Росстата, позволить себе бытовую технику, мебель или транспортные средства они не могут.

В Москве задержали креативного продюсера «Сноба» Рената Давлетгильдеева за участие в акции Pussy Riot с радужными флагами. Полицейские остановили его, когда Давлетгильдеев утром шел на работу.

Фигуранту дела «Нового величия» Павлу Ребровскому ужесточили приговор: наказание увеличили с 2,5 до 6 лет колонии. Прокуратура запрашивала для него 7 лет лишения свободы.

Первый канал подаст в суд на лидера «Коммунистов России» Максима Сурайкина, музыкального критика Сергея Соседова и актера Станислава Садальского. Они обвинили шоу «Голос» в предвзятости, после того как «слепые» прослушивания в нем прошла дочь ведущего Первого канала Александра Будникова.

Александра Добровинского, который защищал потерпевших по делу Ефремова, лишили адвокатского статуса. Он намерен дальше вести дела своих клиентов и бороться за то, чтобы статус вернули.

Создателям Cyberpunk 2077 стали поступать угрозы убийства после переноса игры. В самой мягкой из них разработчика Анджея Завадски угрожают сжечь живьем, если игра не будет выпущена в срок.

Баста Раймс с Кендриком Ламаром выпустили песню «Look Over Your Shoulder», 78-летний брат Нила Янга поделился своим первым синглом, а американский дуэт CocoRosie опубликовал клип на песню «Go Away» в поддержку протестов в Беларуси.

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