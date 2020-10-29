В Москве пройдет благотворительная книжная ярмарка в поддержку пострадавших в Нагорном Карабахе

В московском Scenario café на Тверской улице 1 ноября пройдет благотворительная книжная ярмарка в поддержку пострадавших в войне в Нагорном Карабахе. Она начнется в полдень и продлится до вечера, рассказали организаторы события «Афише Daily».

Книги для ярмарки пожертвовали издательства «Слово», «Новое литературное обозрение», Tatlin, «Самокат», Strelka Press, «Росмэн», «Альпина», «Сеанс», «Искусство кино», «МИФ», «Белая ворона» и другие.

При желании принести свои книги и отдать их на продажу могут и посетители ярмарки, уточняют организаторы.

Все собранные средства будут перечислены во «Всеармянский фонд Айастан» для гуманитарной помощи Армении и Нагорному Карабаху. Узнать больше о фонде и оформить пожертвование можно здесь.

Многие книги будут продаваться по свободной цене, а на некоторые, особо ценные, установят стартовую цену — они будут выставлены на импровизированный аукцион. Результаты ярмарки организаторы опубликуют в инстаграме.

«Организаторы ярмарки — группа молодых единомышленников, люди из разных сфер. Вначале они распотрошили свои личные домашние библиотеки, собирали книги по друзьям. Постепенно масштабы стали расти, к акции присоединились дружественные издательства и писатели», — рассказывают о себе представители ивента.

Ожесточенные бои между армянами и азербайджанцами в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Обе стороны сообщают о большем количестве погибших, а правительства обеих стран обвиняют в эскалации конфликта и нарушении перемирия друг друга. И в Армении, и в Азербайджане введено военное положение, жертвами конфликта стали сотни военных и мирных жителей.