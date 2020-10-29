«А что в 1937? Переехал?»: в Москве рядом с мемориальными табличками появились вопросы о репрессиях

В Москве в канун дня памяти жертв политического террора, который отмечается ежегодно 30 октября, у мемориальных табличек некоторым ученым, поэтам и военным появились надписи с вопросами о репрессиях. Об этом сообщает «МБХ медиа».

Акция призвана привлечь внимание общественности к тому, что на мемориальных табличках в столице нет информации о том, что произошло с известными людьми в годы Сталинских репрессий. По словам авторов акции, подписи появились на 17 домах.