«А что в 1937? Переехал?»: в Москве рядом с мемориальными табличками появились вопросы о репрессиях

В Москве в канун дня памяти жертв политического террора, который отмечается ежегодно 30 октября, у мемориальных табличек некоторым ученым, поэтам и военным появились надписи с вопросами о репрессиях. Об этом сообщает «МБХ медиа».
Акция призвана привлечь внимание общественности к тому, что на мемориальных табличках в столице нет информации о том, что произошло с известными людьми в годы Сталинских репрессий. По словам авторов акции, подписи появились на 17 домах.
Например, под табличкой в доме, где жил Осип Мандельштам, написали «А что с ним случилось в 1934?» — поэт был сослан в Пермский край, а затем в Воронеж, где пробыл до 1937 года. Позднее Мандельштама арестовали повторно, вторую ссылку он не пережил, умер в 1938 году во Владивостоке от сыпного тифа.