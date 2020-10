Красноярская ярмарка книжной культуры объявила программу

XIV Красноярская ярмарка книжной культуры пройдет 4 и 5 ноября в онлайн-формате. Об этом «Афише Daily» сообщили организаторы.

Мероприятие представленное Фондом Михаила Прохорова, делится на шесть основных программ: интеллектуальная, профессиональная, театральная, издательская, детская и «Мода». В рамках каждой из них круглые столы, лекции, дебаты и дискуссии.

В интеллектуальной программе будут представлены лекция Андрея Зорина «Лев Толстой. Опыт прочтения», которая продолжится дискуссией «Тело и гендер на языке современного театра». Гости смогут посмотреть, как записывается подкаст «Новая этика в кино» и понаблюдать за дебатами, во время одного из которых будет определен шорт-лист премии этого года.

В рамках профессиональной программы эксперты в области развития учреждений культуры будут разбираться, какие «вечные» ценности лежат в основе деятельности современных библиотек и музеев, и какие современные социальные процессы влияют на формирование новых этических норм.

Программа «Мода» будет состоять из маскарада, двух дискуссий и воркшопа, участники которого будут экспериментировать с AR-масками под руководством художников и дизайнеров.

В театральную программу вошли шоу-тренинг I don’t want to see this («Я не хочу это видеть») и онлайн-перформанс CloudMe. Для детей подготовлены чтения сказок, встречи с писателями и иллюстраторами и презентации новых книг лично от авторов.

Издательская программа позволит посетителям виртуально прогуляться по стендам, посмотреть книжные новинки, перейти на сайты издательств и заказать книги. Многие компании подготовили специальные скидки для посетителей выставки.

В 2020 году все события КРЯКК, а также виртуальные павильоны с выставками, издательствами и книжными новинками будут доступны на сайте kryakk.ru.com.