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«Уходи!»: CocoRosie записали песню в поддержку протестов в Беларуси

Константин Зорниченко
Сегодня в 18:38

Американский дуэт CocoRosie с белорусской артисткой Ириной Ануфриевой выпустили клип на песню «Go Away» в поддержку протестов в Беларуси. Ролик опубликован на ютьюбе.

В клипе показан пародийный диктатор, устраивающий для самого себя представление, которое никто не смотрит. Параллельно в ролике появляется фигура, которая пытается вырваться из разбитого зеркала и часов.

CocoRosie решили выразить солидарность Беларуси и показать сходства с политиками в США, которые пользуются властью и не хотят уходить с поста. Песня также адресована Дональду Трампу и говорит о проблеме системного расизма, ведущего к жестокости со стороны полиции, о чем говорится в описании ролика.

В Беларуси с 9 августа проходят массовые протесты против итогов президентских выборов, на которых, по официальным данным, Александр Лукашенко набрал 80% голосов. Оппозиция не признает итоги этих выборов. Также их не признали страны Евросоюза и Украина. В ответ был создан Координационный совет оппозиции, однако власти возбудили уголовное дело о захвате власти, членов президиума совета или арестовали, или насильно вывезли из страны.

26 октября основатель группы «Ляпис Трубецкой», лидер коллективов Brutto и «Ляпис-98» Сергей Михалок поддержал забастовку в Беларуси. 25 октября истек срок народного ультиматума, который Светлана Тихановская предъявила Александру Лукашенко. Его суть заключалась в том, что, если Лукашенко не объявит о своем уходе, не освободит политзаключенных и не прекратит насилие, «начнется национальная забастовка всех предприятий, блокировка всех дорог, обвал продаж в государственных магазинах».

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