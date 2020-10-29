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Идея наряда на Хеллоуин: «Кухня на районе» запустила продажу костюмов курьера

Семён Гудошников
Сегодня в 18:20

«Кухня на районе» запустила в продажу костюмы своих курьеров. Об этом «Афише Daily» рассказали представители компании. В сервисе считают, что новинка отлично подойдет в качестве наряда на Хеллоуин.

В приложении «Кухни на районе» можно купить несколько позиций one-size: толстовку за 2990 рублей, дождевик-пончо за 3990 рублей и термосумку за 7990.

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«На Хеллоуин принято одеваться в каких‑то самых заметных персонажей за год. Нам кажется, что райдер «Кухни» точно был одной из самых заметных фигур на улицах нашего города. Его форму можно просто купить в приложении или устроиться в «Кухню», и мы обеспечим ею бесплатно. А еще велосипедом, трехразовым питанием и хорошей зарплатой», — сказал сооснователь «Кухни на районе» Кирилл Родин.

В июне 2020 года «Кухня на районе» запустила онлайн-журнал «Как есть», а также подкаст «Хроники еды».

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